Alarma en el Ensanche por un incendio en el 'narcopiso' de Alfredo Brañas

Susto en la tarde-noche de este sábado en pleno corazón del Ensanche compostelano, donde los vecinos de Alfredo Brañas alertaron a lo servicios de emergencias por un incendio declarado dentro de un edificio. En concreto, se trata de la escalera A del tercer piso del número 6 de la céntrica calle de Santiago, justo el lugar donde la Asociación de Vecinos del Ensanche Raigame lleva tiempo denunciando la existencia de un 'narcopiso' donde se vende droga y se generan conflictos. Más información

