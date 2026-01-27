Martín García Piñeiro

El río Tambre triplica su caudal en Santiago: así suenan sus 330.000 litros por segundo

"Llueve sobre mojado". Así lo advertía el fin de semana desde Redmeteo David Domínguez, el experto en meteorología que auguraba que la lluvia de estas borrascas llevaría los ríos al límite. ¿La razón? Que lleva mucho tiempo lloviendo en la Galicia atlántica y el terreno ya superó su capacidad para absorber las precipitaciones. Así que lo que cayó con los temporales Ingrid primero y Joseph después, enforma de nieve o lluvia, acabó en los ríos. Más información