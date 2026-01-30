Jesús Prieto / Antonio Hernández

Nitsiné, peregrina de Méjico: "Mi camino empieza ahora, al llegar a la Catedral, mi camino de vida"

Nitsiné está a punto de culminar el Camino de Santiago, y cada paso hasta aquí ha sido una conquista. Partió desde Astorga con el corazón abierto a la aventura, sin imaginar que Galicia la recibiría con todas sus armas: nieve, aguanieve, granizo, viento feroz y, a ratos, un sol engañosamente generoso. “Fue una ruta muy difícil, pero muy divertida”, recuerda, porque en esa mezcla de dureza y asombro es donde ella se siente viva. Aventurera por naturaleza, abrazó cada inclemencia como parte del desafío, entendiendo que el Camino no se recorre solo con los pies, sino con el alma expuesta.