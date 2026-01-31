Susana López Carbia

¿Fin de la Banda del Volvo? Desarticulado un grupo criminal que asaltó viviendas en Santiago y Trazo

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal itinerante de origen albanés que llevaba meses perpetrando robos con fuerza en viviendas de zonas rurales de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Se considera probado que la organización asaltó casas en Santiago y Trazo, por lo que podría tratarse de la llamada Banda del Volvo, que desde el pasado mes de noviembre entró en numerosas viviendas de municipios del área compostelana, entre ellos Teo, Ames, Vedra, Boqueixón, Silleda o Lalín.