M.G.P.

Modesta, gimnasta a los 93 años: "A mí no me duele nada"

El calendario de actividades de la Asociación de Vecinos Casa Agraria, en el barrio compostelano de Meixonfrío, reserva los martes y los jueves una hora, entre las 20.00 y las 21.00, para body fitness, que es una forma moderna de llamarle a la gimnasia de toda la vida. Esos dos días, a la sede vecinal van llegando a cuentagotas las gimnastas; en femenino, porque la mayoría son mujeres de todas las edades. Hay jóvenes treintañeras, jóvenes adultas e incluso una joven de 93 años: Modesta.