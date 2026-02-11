Jesús Prieto

Arranca una nueva jornada de huelga de buses en Santiago

"A esta hora están empezando a sair algúns servizos mínimos. Polo de agora o cumprimento non é total". Así describen a primera hora de la mañana de este miércoles desde Raxoi cómo está transcurriendo en Santiago el inicio de una nueva jornada de huelga en el transporte de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña. Este nuevo paro se lleva a cabo impulsado por la CIG, a la espera de que este jueves se retome la mesa de negociación para desencallar el conflicto. Más información