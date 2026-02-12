Jesús Prieto

Evacuada la comisaría de la Policía Nacional por un incendio que ha provocado una gran humareda

Un incendio que ya ha sido controlado ha obligado a evacuar esta mañana la Comisaría de la Policía Nacional en Santiago de Compostela, ubicada en la plaza Rodrigo de Padrón. Dos dotaciones de bomberos -13 efectivos- trabajan en estos momentos en el edificio. Las llamas han generado una gran columna de humo negro visible desde diversos puntos de la ciudad, porque han ardido neumáticos que se almacenaban en la planta inferior del inmueble. Más información