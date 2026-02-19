9Louro e Dirty Suc na Sala Capitol durante o concerto deste último
O xoven 9Louro (Louro, Muros, 2004) presentará o 19 de marzo na Sala Capitol o seu recén estreado álbum AMORRER. Unha cita para a que o muradán esgotou xa todas as entradas en apenas unha hora para o que será o seu gran estreo na Capitol, "a sala na que cresín vendo aos meus artistas favoritos", como di o propio artista. Sen embargo, non será a primeira vez que suba aos escenarios da sala compostelá despois de facelo o pasado 5 de febreiro acompañando ao vigués Dirty Suc para cantar Que Fago Agora.