Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago

Dos aviones de combate F-18 del Ejército del Aire y del Espacio sorprendieron este martes a muchos vecinos de Santiago tras sobrevolar parte del municipio antes de aterrizar en el aeropuerto compostelano. Los cazas proceden del Ala 12, con base en Torrejón de Ardoz, y su presencia se enmarca en unos ejercicios rutinarios que las Fuerzas Armadas realizan periódicamente en Galicia. Así lo confirmó a este diario el coronel jefe del Aeródromo Militar de Santiago, Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente.