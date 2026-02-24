Secciones

Es noticia
Cierre LavacollaPruebas bomberosCSC FontiñasCésar Rúa Martínez
instagram
Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago

Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago

Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago

RRSS WhatsAppCopiar URL

Dos aviones de combate F-18 del Ejército del Aire y del Espacio sorprendieron este martes a muchos vecinos de Santiago tras sobrevolar parte del municipio antes de aterrizar en el aeropuerto compostelano. Los cazas proceden del Ala 12, con base en Torrejón de Ardoz, y su presencia se enmarca en unos ejercicios rutinarios que las Fuerzas Armadas realizan periódicamente en Galicia. Así lo confirmó a este diario el coronel jefe del Aeródromo Militar de Santiago, Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la PuenteMás información Más información

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents