Emma Sánchez Arca

Santiago en temporada baja: ¿Respiro para los vecinos o problemas para su economía?

¿Dependen los negocios compostelanos del turismo? ¿Cuántos meses de temporada baja pueden soportar? Y, por otra parte, ¿se vive mejor en Santiago cuando baja la cifra de turistas? ¿Qué es lo que más disfrutan los 'picheleiros' de esta época del año? La temporada baja ha destruido un tercio del empleo en los hoteles de Compostela. Por ello, salimos a la calle a charlar con vecinos y comerciantes para abordar el debate entre economía y calidad de vida.