CEDIDO

Indignación ante un vídeo que muestra a decenas de jóvenes gritando y coreando de madrugada en plena calle del Ensanche de Santiago

Un nuevo episodio de ruido y alteraciones del descanso vecinal vuelve a situar en el foco al ocio nocturno del Ensanche compostelano. Un vídeo remitido por la Asociación Vecinal Raigame muestra a decenas de personas concentradas en la madrugada de este miércoles frente al pub Moon, en la calle República Argentina, coreando, cantando y gritando a pleno pulmón en plena vía pública.