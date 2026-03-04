Indignación ante un vídeo que muestra a decenas de jóvenes gritando y coreando de madrugada en plena calle del Ensanche de Santiago
Un nuevo episodio de ruido y alteraciones del descanso vecinal vuelve a situar en el foco al ocio nocturno del Ensanche compostelano. Un vídeo remitido por la Asociación Vecinal Raigame muestra a decenas de personas concentradas en la madrugada de este miércoles frente al pub Moon, en la calle República Argentina, coreando, cantando y gritando a pleno pulmón en plena vía pública.
