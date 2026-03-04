Secciones

Es noticia
Trump amenaza a EspañaAtaque a IránMilladoiroVox en GaliciaMaite Flores
instagram
Indignación ante un vídeo que muestra a decenas de jóvenes gritando y coreando de madrugada en plena calle del Ensanche de Santiago

Indignación ante un vídeo que muestra a decenas de jóvenes gritando y coreando de madrugada en plena calle del Ensanche de Santiago

Cedido

Indignación ante un vídeo que muestra a decenas de jóvenes gritando y coreando de madrugada en plena calle del Ensanche de Santiago

Cedido

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un nuevo episodio de ruido y alteraciones del descanso vecinal vuelve a situar en el foco al ocio nocturno del Ensanche compostelano. Un vídeo remitido por la Asociación Vecinal Raigame muestra a decenas de personas concentradas en la madrugada de este miércoles frente al pub Moon, en la calle República Argentina, coreando, cantando y gritando a pleno pulmón en plena vía pública. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents