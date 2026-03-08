O feminismo compostelán marcha pola «rebelión contra a regresión fascista»
res manifestacións conmemoraron este 8M, Día da Muller, en Compostela con cadansúa mobilización reivindicativa, con convocatorias diversas mais co punto coincidente da loita pola igualdade, contra a violencia de xénero, o racismo e a guerra cun berro común: «Rebelión feminista contra a regresión fascista». Más información
