O feminismo compostelán marcha pola «rebelión contra a regresión fascista»

Jesús Prieto

Santiago
res manifestacións conmemoraron este 8M, Día da Muller, en Compostela con cadansúa mobilización reivindicativa, con convocatorias diversas mais co punto coincidente da loita pola igualdade, contra a violencia de xénero, o racismo e a guerra cun berro común: «Rebelión feminista contra a regresión fascista». Más información

