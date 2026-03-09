Emma Sánchez Arca

El impacto del discurso antifeminista en la juventud

La expansión del discurso antifeminista en redes sociales, medios e influencers políticos preocupa aparte de la juventud. Los jóvenes entrevistados reflexionan sobre cómo estos mensajes pueden influir especialmente en los más jóvenes. En este vídeo analizan el papel de las redes sociales en la difusión de bulos, el impacto de las fake news y el crecimiento de posiciones cada vez más polarizadas en el debate sobre igualdad. Para muchos de ellos, el problema no es solo la crítica al feminismo, sino la aparición de discursos extremistas, la falta de educación o conocimientos que pueden afectar a la percepción de la igualdad entre las nuevas generaciones.