Emma Sánchez Arca

Narcopisos y peleas: los vecinos abordan el debate de la inseguridad en el Ensanche

Los vecinos del Ensanche compostelano abordan la situación que vive el barrio a raíz de la presencia de narcopisos y de los altercados vinculados al ocio nocturno. Aunque la mayoría no habla de una sensación directa de inseguridad, sí advierten de un progresivo deterioro de la imagen del barrio y de problemas que afectan a la convivencia. Los residentes señalan especialmente cuestiones relacionadas con la salubridad, la higiene en la vía pública y determinadas conductas asociadas al consumo de drogas o a las peleas que se producen en la zona. Más que reclamar una solución estrictamente policial, los vecinos plantean la necesidad de reflexionar sobre un fenómeno que, aseguran, genera inquietud y plantea retos de salud pública en uno de los barrios más céntricos de Santiago.