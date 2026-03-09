Secciones

Es noticia
Nuevo líder IránElecciones municipalesMobilizacións 8MVivienda protegidaEclipse solar
instagram
Narcopisos y peleas: los vecinos abordan el debate de la inseguridad en el Ensanche

Narcopisos y peleas: los vecinos abordan el debate de la inseguridad en el Ensanche

Emma Sánchez Arca

Narcopisos y peleas: los vecinos abordan el debate de la inseguridad en el Ensanche

Emma Sánchez Arca

Santiago de Compostela
RRSS WhatsAppCopiar URL

Los vecinos del Ensanche compostelano abordan la situación que vive el barrio a raíz de la presencia de narcopisos y de los altercados vinculados al ocio nocturno. Aunque la mayoría no habla de una sensación directa de inseguridad, sí advierten de un progresivo deterioro de la imagen del barrio y de problemas que afectan a la convivencia. Los residentes señalan especialmente cuestiones relacionadas con la salubridad, la higiene en la vía pública y determinadas conductas asociadas al consumo de drogas o a las peleas que se producen en la zona. Más que reclamar una solución estrictamente policial, los vecinos plantean la necesidad de reflexionar sobre un fenómeno que, aseguran, genera inquietud y plantea retos de salud pública en uno de los barrios más céntricos de Santiago.

TEMAS

Tracking Pixel Contents