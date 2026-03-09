Secciones

Premio Mulleres de Compostela 2026

Jesús Prieto

Nun teatro ateigado e iluminado de morado, recolleron o aplauso e o agarimo do público e da Corporación local: Pilar Farjas, Isabel Castillo, Diana Parente, Luísa Ríos, María Loureiro, Merche Espiño, Clotilde Rodríguez e as actrices Patricia de Lorenzo, Mónica García e Arantxa Villar (As fillas bravas, de Chévere). As 'Mulleres de Compostela' de 2026. Más información

