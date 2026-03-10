Javier Rosende Novo

Del mostrador a la plaza: así valoran los compostelanos la nueva ubicación para la expedición de documentos

El incendio registrado el pasado 12 de febrero en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago, situada en la avenida de Rodrigo de Padrón, ha obligado a reorganizar temporalmente varios servicios de atención a la ciudadanía en la capital gallega. Ante esta situación, la Policía Nacional, para paliar el parón administrativo, ha habilitado unidades móviles para la expedición de documentos que se han instalado en la Praza do Obradoiro. Desde allí se está atendiendo a los ciudadanos que necesitan realizar estos trámites mientras continúan los trabajos para evaluar los daños y recuperar la actividad en la comisaría. Con esta nueva situación, hemos salido a la calle para preguntar a los compostelanos cómo valoran esta alternativa provisional y si consideran que las unidades móviles instaladas en el Obradoiro son una solución adecuada mientras la comisaría permanece cerrada.