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Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago

Un incendio declarado en torno a las 23:00 horas de este viernes en la cafetería Ferradura de la Alameda de Santiago, ha movilizado de urgencia a los Bomberos. Al suceso, ocurrido hace escasos minutos, han acudido también efectivos de la Policía Nacional para ayudar a los servicios de emergencias a perimetrar la zona. Más información