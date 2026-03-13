Javier Rosende Novo

El Toural pide soluciones

Los testimonios recogidos en el casco histórico coinciden en que los altercados en la zona del Toural no son un fenómeno reciente, sino una situación que se arrastra desde hace años. Aun así, la mayoría de las personas consultadas asegura que sigue caminando por la zona vieja con normalidad y sin una sensación generalizada de inseguridad. Entre las posibles soluciones, muchos apuntan a reforzar los recursos sociales, facilitando el acceso a centros de día y programas de desintoxicación para las personas con problemas de adicción que frecuentan la zona, aunque reconocen la dificultad que supone intervenir cuando no existe voluntad de recibir ayuda.