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Los compostelanos opinan sobre el problema de la vivienda

Los compostelanos opinan sobre el problema de la vivienda

Javier Rosende Novo

Los compostelanos opinan sobre el problema de la vivienda

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
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Los vecinos de Santiago responden a una pregunta cada vez más repetida: ¿se puede vivir en la ciudad o solo sobrevivir? Varios compostelanos hablan claro sobre el precio del alquiler, la falta de oferta, las dificultades para que los jóvenes puedan emanciparse y la sensación de que cada vez es más difícil quedarse a vivir en la ciudad. Un vídeo breve para entender qué piensa la calle sobre uno de los temas clave en la ciudad.

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