Javier Rosende Novo

Los compostelanos opinan sobre el problema de la vivienda

Los vecinos de Santiago responden a una pregunta cada vez más repetida: ¿se puede vivir en la ciudad o solo sobrevivir? Varios compostelanos hablan claro sobre el precio del alquiler, la falta de oferta, las dificultades para que los jóvenes puedan emanciparse y la sensación de que cada vez es más difícil quedarse a vivir en la ciudad. Un vídeo breve para entender qué piensa la calle sobre uno de los temas clave en la ciudad.