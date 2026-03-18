Javier Rosende Novo

Aldabas: historia y arte en las puertas de Santiago

¿Sabías que algunas aldabas tenían formas de animales o figuras grotescas para ahuyentar a los malos espíritus? ¿O que el sonido de cada aldaba podía distinguir la casa de un comerciante o de un noble? Más allá de la imponente piedra del casco histórico, las puertas de Santiago esconden detalles por descubrir. Las antiguas aldabas son mucho más que simples llamadores. Desde la icónica concha de vieira que marca la huella del Camino de Santiago, hasta figuras zoomorfas y botánicas cargadas de significado histórico. Te invitamos a una ruta visual para descubrir este patrimonio único.