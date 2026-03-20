Javier Rosende Novo

El anuncio de bajada del IVA en carburantes choca con el escepticismo compostelano

El Gobierno anuncia una bajada del IVA de carburantes al 10% mientras que en los tótems, los precios siguen en ascenso. El reciente anuncio del gobierno se encuentra con un notable escepticismo entre los compostelanos. De momento, entre promesas políticas y precios al alza, a los conductores de Santiago solo les queda una certeza: seguir comparando surtidores para que llenar el depósito no se convierta en un lujo imposible.