Secciones

Es noticia
Alquiler en SantiagoCentro estéticoEclipseCocaína en SantiagoGuerra en Oriente Medio
instagram
El anuncio de bajada del IVA en carburantes choca con el escepticismo compostelano

El anuncio de bajada del IVA en carburantes choca con el escepticismo compostelano

Javier Rosende Novo

El anuncio de bajada del IVA en carburantes choca con el escepticismo compostelano

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
RRSS WhatsAppCopiar URL

El Gobierno anuncia una bajada del IVA de carburantes al 10% mientras que en los tótems, los precios siguen en ascenso. El reciente anuncio del gobierno se encuentra con un notable escepticismo entre los compostelanos. De momento, entre promesas políticas y precios al alza, a los conductores de Santiago solo les queda una certeza: seguir comparando surtidores para que llenar el depósito no se convierta en un lujo imposible.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents