Busto: 9 kilómetros de distancia, un abismo de comunicación
Hemos realizado el recorrido completo desde Busto hasta el centro de Santiago con un objetivo claro: en tan solo 9 kilómetros de distancia existe un auténtico abismo de comunicación. Una barrera invisible, pero insalvable para quienes no tienen coche o para nuestros mayores que necesitan desplazarse. Es incomprensible que, en pleno 2026, una parroquia que forma parte de la capital gallega sufra este nivel de aislamiento. Vivir en el rural de Santiago no debería significar vivir desconectado del progreso.