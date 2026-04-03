Ximnasio Popular Amada García: adestrar tamén é resistir
O Ximnasio Popular Amada García presentouse publicamente en Santiago en febreiro de 2026 como un proxecto deportivo autoorganizado impulsado por mozas e mozos da cidade, cunha vocación comunitaria que vai máis alá do adestramento e combina actividade física con encontros culturais e vida colectiva. O espazo que xa mobilizou arredor dun cento de persoas, nace nun contexto de preocupación polo avance dos discursos reaccionarios entre a mocidade e reivindica, tamén a través do seu nome, Ximnasio popular Amada García, a memoria antifranquista galega. Más información
