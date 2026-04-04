Javier Rosende Novo

Las mujeres de la Semana Santa compostelana

Nos acercamos a la Cofradía de la Humildad de Santiago de Compostela, que este año alcanza la mayoría de edad, para poner el foco en el papel esencial de las mujeres en la Semana Santa. A través de las voces de dos madres y sus hijas, las compostelanas sostienen la tradición desde dentro, entre la fe, el esfuerzo y ese trabajo silencioso que a menudo pasa desapercibido, en un momento en el que la presencia y la visibilidad de las mujeres van en aumento y refuerzan el relevo generacional en las cofradías.