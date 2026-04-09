Javier Rosende Novo

Negocios históricos que mantienen viva la memoria del casco antiguo de Santiago

En pleno casco histórico de Compostela, se abren cada día persianas que parecen resistir al paso del tiempo. Desde la Libraría Couceiro, donde el aroma de los libros convive con la memoria de generaciones, hasta el Ultramarinos Cepeda, que mantiene viva la tradición de un comercio de barrio, y la Sombrerería Iglesias, testigo silencioso de oficios que hoy son casi un lujo. Estos tres negocios, diferentes en su producto y en su historia, comparten algo más que décadas de vida: representan la continuidad de la ciudad, el vínculo con los vecinos y la resistencia frente a los cambios que transforman el casco histórico. Historias de personas que nos recuerdan que algunos lugares no solo venden productos, sino que sostienen la vida cotidiana y la memoria de la ciudad.