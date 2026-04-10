Santiago de Compostela entra nunha nova era: Rosa Crujeiras, a primeira muller reitora en 500 anos
Este 9 de abril de 2026, Rosa Crujeiras fixo historia ao tomar posesión como reitora da Universidade de Santiago de Compostela, converténdose na primeira muller en ocupar este cargo en máis de 500 anos. No seu discurso, reivindicou unha universidade pública inclusiva, feminista e comprometida coa sociedade, atenta ás condicións de vida do estudantado e aos grandes retos do presente, como a vivenda, a saúde mental ou a violencia machista. Tamén defendeu o papel central da lingua galega, a necesidade dun financiamento suficiente e sostible e unha innovación responsable, capaz de afrontar cambios como a intelixencia artificial sen renunciar aos valores democráticos, á autonomía académica e á excelencia docente e investigadora.