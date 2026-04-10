Javier Rosende Novo

Las señales de tráfico más curiosas de Santiago

En Compostela hay señales de tráfico que llaman la atención incluso fuera de Galicia. Son las amarillas que alertan de la posible presencia de gatos y patos en la calzada, con mensajes como “Déixaos cruzar”. Aunque para muchos parecen algo reciente, en realidad llevan en la ciudad desde 2016 y surgieron para pedir precaución en puntos donde estos animales cruzan con frecuencia. A esa misma idea de adaptar la señalización a situaciones muy concretas responde también el sistema “Bico e Vai”, implantado en zonas escolares para ordenar las paradas rápidas de coches a la entrada y salida de clase. Así, Santiago no solo usa señales para regular el tráfico, sino también para reflejar escenas cotidianas de la ciudad, desde la convivencia con animales hasta la movilidad ante los colegios.