Jesús Prieto

A Escola Municipal de Música ofreceu o seu tradicional Concerto para a Veciñanza

A Escola Municipal de Música (EMM) organizou, un ano máis, o seu tradicional Concerto para a Veciñanza. Este evento, no que participaron a Banda e o Conxunto de Música Tradicional, tivo como obxectivo dar a coñecer o traballo realizado pola comunidade educativa da EMM e dinamizar a vida local e cultural dos barrios.