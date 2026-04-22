Javier Rosende Novo

Santiago ultima su plan para equilibrar el negocio turístico y la vida vecinal

Reducir la estacionalidad, atajar la saturación en determinados momentos y lugares o atraer un tipo de visitante que aporte más valor añadido son algunos de los retos que tiene por delante Santiago como destino turístico. Pero sobre todo mantener un equilibrio que permita la convivencia entre el negocio y la vida cotidiana de los vecinos se presenta como una tarea troncal en el Plan Estratéxico de Turismo 2026-2030, cuya elaboración ultima el Concello. Esta es la conclusión que se desprende de una encuesta sobre el modelo turístico de Santiago. Salimos a la calle para preguntar a la gente por esta encuesta y esta es la conclusión.