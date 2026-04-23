Javier Rosende Novo / Jesús Prieto

El joven que corre por Santiago limpiando los montes de basura

El smartwatch, la botella de agua y una cinta para el sudor. Eso lo que llevan encima la mayoría de los runners, pero no David del Río. Cada vez que sale a correr, este compostelano se carga a los hombros un auténtico equipo de limpieza. "Llevo bolsas de basura, dos pares de guantes y un palo para recoger lo que encuentro. Si me tengo que agachar cada vez que veo algo, acabaría reventado", dice el santiagués, conocido en redes sociales como @ryoeco. Más información