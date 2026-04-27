Javier Rosende Novo

Santiago habla sobre el alquiler tensionado

Santiago de Compostela acaba de ser declarada zona de mercado residencial tensionado, una medida que abre la puerta a limitar los precios del alquiler. La decisión llega en un momento en el que encontrar vivienda en la ciudad se ha convertido, para muchos vecinos, en una auténtica odisea: “los alquileres suben, pero los sueldos no”, resume una de las personas entrevistadas. Entre quienes confían en que la regulación ayude a contener los precios y quienes temen que reduzca la oferta de pisos, la medida divide opiniones y refleja la complejidad de un problema que afecta tanto a inquilinos como a propietarios.