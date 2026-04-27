Javier Rosende Novo

La saturación de extranjería : meses de espera para seguir adelante

Detrás de cada cita de extranjería hay una historia de espera, incertidumbre y esfuerzo. En Santiago de Compostela, varias personas migrantes relatan las dificultades para conseguir trámites como el TIE, el asilo o la residencia, en un sistema saturado que las obliga a intentarlo durante semanas o incluso meses. Aun así, entre la frustración y la demora, también aflora el deseo de quedarse, trabajar y construir una vida aquí.