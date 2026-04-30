Jesús Prieto

UPA reparte miles de fresas de Huelva en el Obradoiro para reivindicar su calidad

En la jornada de ayer miércoles, el sindicato agrario UPA llevó a cabo un nuevo reparto de fresas procedentes de Huelva en la emblemática plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. Más de dos mil tarrinas fueron entregadas al público en el marco de una iniciativa que la organización viene repitiendo desde hace años por estas fechas, con el propósito de poner en valor la calidad del producto y las garantías que respaldan su producción.