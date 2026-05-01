Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela se alza en este 1 de mayo

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, las guerras y el aumento de los discursos de confrontación, y con la vivienda, la precariedad laboral y los salarios entre las principales preocupaciones sociales, los sindicatos gallegos volvieron a celebrar el Primero de Mayo divididos. Como viene siendo habitual en los últimos años, UGT y CCOO marcharon juntos, mientras la CIG mantuvo sus propias convocatorias en distintos puntos de Galicia.