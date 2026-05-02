Javier Rosende Novo

Retrincos encuadernación: el taller de Santiago donde los libros vuelven a la vida

En el obrador, Miguel Pérez mantiene viva una encuadernación hecha con tiempo, manos y emoción. Llegó a este oficio casi por azar, en un momento personal difícil, gracias a su mujer Celia, que lo apuntó a un curso en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo; desde entonces, la encuadernación lo “enganchó” para siempre. Entre pieles, plegaderas, prensas y libros que vuelven a tomar forma, este artesano defiende el valor de lo manual frente a la producción industrial: parar, observar, corregir y dar al libro el tiempo que necesita. Para él, el verdadero tesoro es el libro en sí mismo, y la mayor satisfacción, ver cómo una pieza termina convertida en algo bello y único.