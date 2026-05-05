Javier Rosende Novo

PETGO-SC: la guía pet friendly de Santiago de Compostela

PETGO-SC es una plataforma local autofinanciada que reúne en un solo lugar todo lo que una persona con mascota puede necesitar en Santiago de Compostela: negocios pet friendly, servicios, alojamientos, planes y espacios donde los animales son bienvenidos. El proyecto nace para facilitar la vida diaria de vecinos, estudiantes, peregrinos y visitantes, al mismo tiempo que da visibilidad a los negocios locales que ya apuestan por una ciudad más abierta a las mascotas. Una guía práctica, cercana y en crecimiento que conecta comunidad, comercio local, turismo y bienestar animal.