Manuel Méndez

Un hombre subido a la catenaria del tren en Vilagarcía obliga a parar el tráfico durante horas

Un hombre provocó esta madrugada un caos en la circulación ferroviaria entre Vigo y Santiago de Compostela al subirse a la catenaria. Sujeto a los elementos metálicos de la estructura y dando voces, amenazaba con tirarse. Adif cortó la energía eléctrica en las vías para evitar que pudiera morir electrocutado. La circulación se interrumpió desde las 22.00 horas hasta la una y media de la madrugada.