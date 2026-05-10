Salseo USC

Un hombre recibe una paliza a plena luz del día en el barrio de la Almáciga

Una nueva pelea ha ocurrido a plena luz del día en Santiago. Si el pasado 30 de abril dos hombres protagonizaban una trifulca a bastonazos en la rúa dos Concheiros, este sábado un varón ha recibido una paliza a plena luz del día en el barrio de la Almáciga. La escena se produjo -según la persona que grabó el vídeo que acompaña a esta noticia- pasadas las 12:30 horas, una hora de plena actividad en un sábado, por lo que la agresión sucedió ante la atónita mirada de aquellos que pasaban por la zona en ese momento.