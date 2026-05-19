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Un despiste provoca un brutal accidente en Santiago

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Accidente brutal en Santiago. Un coche en el que este lunes viajaban una madre y una hija de 80 y 65 años, sufrió una salida de vía y se empotró contra un canal de drenaje cuando circulaban por la carretera DP-0701 a la altura de Pardaces, en la parroquia de A Peregrina. Fruto del violento choque, cuya principal hipótesis apunta a que fue debido a un despiste de la mujer más joven que iba al volante, el vehículo quedó muy dañado y dejó atrapada a la progenitora contra el cuadro de mandos. Una situación que obligó a intervenir de urgencia a los Bomberos de Santiago, los cuales tuvieron que cortar la puerta del copiloto con una zizaña hidraúlica para poder liberarla. En el accidente no hubo más vehículos implicados.

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