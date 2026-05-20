El Correo Gallego

Un grupo de jóvenes okupa la antigua nave de la fontanería Félix Aldea, en el barrio de Sar

Continúa la polémica por la okupación del inmueble que albergó la antigua fontanería Félix Aldea en el entorno del barrio de Sar después de que, en el transcurso del pasado jueves -día grande de las fiestas de la Ascensión- un grupo de jóvenes que se hace llamar 'A Miñoca' entrara en la nave por la fuerza. Según las declaraciones que este colectivo ofreció a EL CORREO GALLEGO sin aceptar más preguntas, su intención es convertirlo en un nuevo local social para el vecindario, en el que impartirán charlas o talleres y en el que tienen pensado organizar obras de teatro y conciertos, entre otras actividades.