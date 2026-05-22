El Aeropuerto de Lavacolla

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro afronta ya la recta final de las obras de renovación de su pista con el inicio de las calibraciones de los sistemas renovados, un paso imprescindible antes de recuperar plenamente el tráfico aéreo el próximo jueves, 27 de mayo. Tras semanas de intensos trabajos de asfaltado, pintado y sustitución de la iluminación del campo de vuelos, técnicos especializados están verificando el correcto funcionamiento de todos los equipos de navegación y seguridad para garantizar la operatividad de la infraestructura en condiciones óptimas. Más información