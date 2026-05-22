Javier Rosende Novo

Santiago estrena la sede provisional de la Comisaría de la Policía Nacional en Santa Marta

La Policía Nacional de Santiago estrena este viernes su nueva sede provisional en el barrio compostelano de Santa Marta, a la que trasladará buena parte de los servicios de atención al público mientras se prolonguen las obras de rehabilitación de la Comisaría de Rodrigo de Padrón, que acabó muy dañada tras el incendio que sufrió en sus instalaciones el pasado 12 de febrero. La nueva ubicación se sitúa en el número 9 de la calle Feliciano Barrera Fernández, junto a la explanada de libre estacionamiento que se creó para aliviar la falta de aparcamiento en el CHUS. Más información