David Suárez

Una tormenta eléctrica ilumia la noche de Santiago

Una fuerte tormenta eléctrica iluminó este domingo por la noche el cielo de Santiago. Un fenómeno que muchos compostelanos pudieron observar desde las ventanas de sus casas después de una jornada en la que en la capital de Galicia, al igual que en el resto de la comunidad, se llegaron a superar los 30 grados en un día más propio del verano.

Eran en torno a las 22:30 horas cuando, los primeros destellos, comenzaron a llamar la atención de los santiagueses, preludio de lo que se venía a continuación. Pasadas las 23:00 horas y ya con noche cerrada, la formación de nubes de evolución se tradujo en una fuerte tormenta que se prolongó durante más de una hora, dejando imágenes tan impactantes como las recogidas en el vídeo que acompaña a esta noticia. Más información