La Salle

Así fue la despedida del profesor Jaime tras 42 años como docente el Colegio La Salle de Santiago

Hablar del profesor Jaime, es hablar de todo un emblema del Colegio La Salle de Santiago. Durante los 42 años en los que se ha entregado en cuerpo y alma a inculcar los valores del deporte a los miles de alumnos que han pasado por sus manos -en los que se incluye este redactor- se ganó con matrícula Cum Laude el cariño de todos los niños, familias y compañeros de trabajo del centro escolar.