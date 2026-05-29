Fuerzas Armadas

Los helicópteros de las Fuerzas Armadas ultiman en Santiago su participación en el desfile militar de Vigo

Los helicópteros que protagonizarán este sábado el desfile de las Fuerzas Armadas en Vigo ya ultiman su preparación en Santiago. Varias aeronaves militares realizaron este viernes maniobras y vuelos de entrenamiento en el aeropuerto de Lavacolla, donde pilotos y tripulaciones coordinan los últimos detalles de una exhibición que reunirá en la ciudad olívica a algunos de los modelos más avanzados del Ejército de Tierra, la Armada, la Guardia Civil y el Ejército del Aire y del Espacio. Más información