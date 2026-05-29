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Del incendio a la sede de Santa Marta y la rehabilitación de la Comisaría de Santiago: las claves en dos minutos

Del incendio a la sede de Santa Marta y la rehabilitación de la Comisaría de Santiago: las claves en dos minutos

Javier Rosende Novo

Del incendio a la sede de Santa Marta y la rehabilitación de la Comisaría de Santiago: las claves en dos minutos

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
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La Comisaría de la Policía Nacional de Santiago, en la Avenida Rodrigo de Padrón, comenzará próximamente su rehabilitación tras el incendio que obligó a desalojar el edificio y trasladar los servicios policiales a la sede provisional de Santa Marta. Las imágenes del interior muestran las huellas del fuego y los trabajos pendientes para que el inmueble pueda recuperar su actividad habitual.

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