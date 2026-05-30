David Suárez

El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas

El rugido de los helicópteros militares volvió a resonar este sábado sobre Santiago. Tras la cancelación del desfile aéreo del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo por las condiciones meteorológicas adversas, los NH90, Chinook, Cougar y Tigre desplegados durante los últimos días en Galicia emprendieron el regreso a su base logística de Lavacolla, dejando imágenes poco habituales en el cielo compostelano.