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El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas

El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas

David Suárez

El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas

David Suárez

Santiago de Compostela
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El rugido de los helicópteros militares volvió a resonar este sábado sobre Santiago. Tras la cancelación del desfile aéreo del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo por las condiciones meteorológicas adversas, los NH90, Chinook, Cougar y Tigre desplegados durante los últimos días en Galicia emprendieron el regreso a su base logística de Lavacolla, dejando imágenes poco habituales en el cielo compostelano.

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