El cielo de Santiago se llena de helicópteros militares de las Fuerzas Armadas
El rugido de los helicópteros militares volvió a resonar este sábado sobre Santiago. Tras la cancelación del desfile aéreo del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo por las condiciones meteorológicas adversas, los NH90, Chinook, Cougar y Tigre desplegados durante los últimos días en Galicia emprendieron el regreso a su base logística de Lavacolla, dejando imágenes poco habituales en el cielo compostelano.
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