Javier Rosende Novo

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Así ha arrancado la PAU en Santiago

Arranca la PAU 2026 en Galicia. Los nervios, repasos de última hora y ánimos de profesores y profesoras han sido sustituidos, tras la primera prueba que ha comenzado a las 10:00 horas, por los murmullos en los pasillos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, donde se han examinado cientos de alumnos. En total son 13.441 los estudiantes matriculados en Galicia que realizarán los exámenes, lo que supone 495 más que en la convocatoria del año pasado.